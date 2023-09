GZSZ-Star "ermordet"! So funktioniert die neue RTL-Show "Die Verräter" mit Sonja Zietlow

Komplett ohne Taktik geht Schlagersängerin und Mross-Ex Anna-Carina Woitschack (30) in die Show: "Es bringt nichts, es macht dich nur verrückt."

Nach und nach treffen die insgesamt 16 prominente Kandidaten in ihrer neuen Wirkungsstätte, einem imposanten französischen Chateau, ein. "GZSZ"-Star Susan Sideropoulos (42) testet beim Begrüßungssekt direkt mal ihre Flunker-Qualitäten und verkündet: "Ich bin schwanger!"

Und ihre Entscheidung ist gefallen: Am runden Tisch verkündet die Moderatorin mit einer Berührung an der Schulter - alle haben die Augen verbunden - die drei Verräter: Anna-Carina Woitschack, Deutsch-Rapper Jalil (36) und Schauspieler Florian Fitz (55) müssen "morden"!

Noch Fragen? Ach ja, was gibt's zu gewinnen? Wer es bis ins Finale schafft, hat die Chance auf einen "Silberschatz" im Wert von bis zu 50.000 Euro. Dieser kann jedoch kurz vor Schluss weggeschnappt werden, wenn noch einer der Verräter übrig ist.

Es folgt der große Auftritt von Sonja Zietlow, die das Spielprinzip zunächst in Kurzfassung erklärt: "Einige von euch werden Verräter sein, die heimlich morden. Die gilt es natürlich zu entlarven, bevor sie euch eliminieren. Als Loyale müsste ihr diese Verräter enttarnen."

"GZSZ"-Star Susan Sideropoulos (42) wird als erste Kandidatin von den Verrätern aus dem Spiel geworfen. © RTL/Stefan Gregorowius

"Der, der neben mir saß, Vincent Gross, der ist ein Verräter", ist sich der unwissende Friedrich Liechtenstein (67) bei seinem Sitznachbarn sicher: "Ich hab gehört, wie die Sonja da was gemacht hat."

Und schon geht das wilde Rätselraten los! Die ersten Theorien werden ausgesprochen und die möglichen Verdächtigen benannt. Sogar Film-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph (66) ist verunsichert. Er wisse ja nicht, ob sein Gegenüber ihn heute Nacht "umlegen" wird.

Spannend: Die auserwählten Verräter kennen ihre Komplizen selber noch nicht und treffen im Turm erstmals aufeinander, während die Loyalen in ihren Zimmern schlaflose Stunden erleben.

Am nächsten Morgen ist klar: Die roten Kapuzenumhang-Träger haben das Todesurteil für Susan Sideropoulos unterschrieben. Die "GZSZ"-Ikone hat sich als "größte Gefahr" den bedauerlichen Titel des ersten "Mordopfers" verdient.

Nach der Verkündung am Frühstückstisch ist die Verunsicherung groß. Trotzdem müssen die Promis bei ihrer ersten Mission am selben Strang ziehen, um sich die ersten 10.000 Euro des "Silberschatzes" in einer Mischung aus Wissen- und Sport-Challenge zu erspielen.