Baby-Alarm bei GZSZ: Bekommt dieses Traumpaar Nachwuchs?

Berlin - Keine leichte Zeit für Laura: Mit ihrer Fake-Erpresser-Aktion hat sie wieder einmal alle getäuscht und enttäuscht. Selbst Yvonne will nichts mehr mit ihr zu tun haben .

John (l.) hilft Laura in der schweren Zeit auf andere Gedanken zu kommen. © RTL / Rolf Baumgartner

Geplagt von schweren Kindheitserinnerungen fühlt sich die GZSZ-Intrigantin, als werde sie zum zweiten Mal verstoßen. Neben Moritz stand und steht nur einer immer an ihrer Seite: John!

Was mit einer Affäre angefangen hat, entwickelte sich zu einer festen Beziehung mit Zukunftspotential - auch weil er sie so akzeptiert, wie sie ist. Wie die Wochenvorschau nun bereits zeigt, machen sie sich gegenseitig eine Liebeserklärung. Laura denkt allerdings noch weiter: Sie will ein Baby!

"Es war nie mein Plan, mich in dich zu verlieben. Es ist passiert. Und jetzt will ich, dass es niemals aufhört", schaut der ehemalige Kiez-Casanova seiner Freundin tief in die Augen.

"Dann willst du also dein Leben mit mir verbringen, John Bachmann", will die brünette Beauty daraufhin wissen. "Ich denke, ich bin verrückt dafür", kann sich John tatsächlich den nächsten Schritt vorstellen.

Dennoch verschlägt es ihm nur wenige Sekunde darauf die Sprache. Mit nur einer Frage bringt sie den Eventmanager gehörig ins Schwitzen: "Bist du auch verrückt genug, mit mir ein Kind zu bekommen?"