GZSZ-Zoe fliegt auf: So kommt Jo Gerner der Wahrheit auf die Spur

Zu Yvonnes Erleichterung lässt sich Joachim (l.) im Krankenhaus von Philip durchchecken. © RTL / Rolf Baumgartner

Seit Wochen wird der Geschäftsmann von Matilda und Zoe mit einem Medikamentencocktail vergiftet, der bei ihm Demenz-Erscheinungen auslöst. Die beiden wollen sich nämlich an Jo rächen und ihm seine Bank entreißen, indem sie ihn geschäftsunfähig erscheinen lassen.

Jetzt haben sie es allerdings übertrieben, denn mit Gerners Krankenhausaufenthalt hat sich das Duo infernale gleich drei Probleme auf einmal aufgehalst.

Erstens kommen sie in der Klinik nicht so leicht an Joachim heran, um ihm das Gift zu verabreichen, zweitens setzt er seine ehemalige rechte Hand Katrin in der Bank ein, um seine Interessen zu vertreten und drittens lässt er sich im Jeremias von Philip durchchecken.

Und der Chefarzt kommt dem Grund für die Symptome näher, sodass Katrin ihren langjährigen Freund schließlich auf die richtige Spur bringt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Wie kam er jetzt auf Umweltgifte?", erkundigt sich Katrin bei Jo, der die Klinik inzwischen wieder verlassen hat, nach der Diagnose. "Meine Symptome ähneln Vergiftungssymptomen", erklärt er ihr.