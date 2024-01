GZSZ: Als Lilly nach Hause kommt, macht sie eine schockierende Entdeckung

Lilly (l.) sucht Trost und Rat bei Yvonne, um besser mit dem schweren Schicksalsschlag ihres Bruders umgehen zu können. © RTL / Rolf Baumgartner

Die Ärztin weiß um die Ausweglosigkeit seiner Lage und will ihm keine falschen Hoffnungen machen, denn Jonas will sich nicht mit dem Gedanken abfinden, nie wieder laufen zu können.

Als Nihat ihm von einer neuen Universitäts-Studie erzählt, ist der Kolle-DJ sofort Feuer und Flamme und schöpft genau das, was seine Schwester unter allen Umständen verhindern wollte: falsche Hoffnung!

Als Lilly ihren Freund zur Rede stellt, raubt sie Jonas unwissentlich jeglichen Lebenswillen, denn der hört die Auseinandersetzung mit an und erfährt, dass er nie wieder laufen wird.

Tief geschockt gelingt es ihm, seine wahren Gefühle vor Familie und Freunden zu verbergen. Allerdings erscheint ihm das Leben im Rollstuhl wertlos, zumal er niemandem zur Last fallen will. Und so beschließt er, heimlich Abschied zu nehmen.

Als Lilly am nächsten Tag in die Wohnung kommt, macht sie eine entsetzliche Entdeckung, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.