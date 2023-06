GZSZ-Carlos macht Nina heftige Ansage nach Liebes-Aus: "Hab Dir einen Gefallen getan"

Allerdings scheint sie das Liebes-Aus gar nicht so sehr zu treffen, was Carlos aus einem Gespräch zwischen Yvonne und seiner Verflossenen ableitet, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

Dummerweise suchte er sich dafür das Mauerwerk aus und wurde ausgerechnet von Luis in flagranti auf der Toilette des Clubs erwischt . Der war natürlich so gar nicht begeistert von Carlos' Verhalten und setzte ihm die Pistole auf die Brust .

Ausgerechnet Katrin (l.) bekommt mit, wie sehr Carlos' Vorwürfe Nina verletzt haben. © RTL / Rolf Baumgartner

Das schmeckt dem stolzen Macho natürlich gar nicht, was er Nina deutlich zu verstehen gibt, als er zufällig im Kiezkauf auf sie trifft, wo sie aushilft.

Nina blättert gelangweilt in einer Zeitung und wartet auf Kundschaft. Als sie sieht, wer in den Laden kommt, steckt sie die Nase lieber wieder schnell in ihr Magazin und ignoriert ihn.

"Warum tust Du so einen auf beleidigt?", will Carlos angefressen wissen. Doch bevor seine Ex darauf antworten kann, lässt er sich zu einer unbedachten Äußerung hinreißen.

"Ich hab Dir einen Gefallen getan, jetzt hast Du das, was Du wirklich wolltest: Einen guten Job, eine steile Karriere, Du hast Navarro in Deiner Tasche", platzt es aus ihm heraus. "Leb' Dich schön aus in Argentinien, viel Spaß beim Tango", knallt er ihr zutiefst gekränkt an den Kopf und lässt sie im Laden stehen.

Damit dürfte das Tischtuch zwischen den beiden wohl endgültig zerschnitten sein und Nina sich in ihrer Entscheidung bestärkt fühlen. Ob sich die zwei doch noch versöhnen oder für lange Zeit im Streit auseinandergehen, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.