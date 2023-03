GZSZ-Drama nimmt seinen Lauf: Darum verlässt Sunny den Kolle-Kiez - "Das ist nicht fair!"

So oder so erholt sich Sunny auf jeden Fall wieder von dem gesundheitlichen Rückschlag, doch bei der Rückkehr in den Schoß der Familie muss sie erkennen, dass diese mittlerweile total zerrüttet ist.

Doch es sollte noch schlimmer kommen, denn in der Klinik erfuhr die sympathische Blondine, dass ihre zweite Niere nicht richtig funktioniert, was eine Dialyse notwendig macht.

Sunny (l.) teilt der bestürzten Emily mit, dass sie Berlin verlassen wird, um ein Jobangebot in Boston anzunehmen. © RTL / Rolf Baumgartner

"Okay, was wolltest Du mir so dringend sagen?", will die "VlederBAG"-Gründerin wissen und ergänzt: "Und ich will nur gute Nachrichten."

Doch auf die Antwort hätte Emily wohl gern verzichtet. "Kommt ganz darauf an, wie man es nimmt", fällt es Sunny sichtlich schwer, ihrer besten Freundin die schlechte Nachricht zu überbringen.

"Ich hab ein megageiles Jobangebot bekommen", erklärt sie ihrer Geschäftspartnerin, die umgehend nachhakt, wo diese Offerte sie hinführt. "In Boston", klärt sie Emily daraufhin schweren Herzens auf.

"Du willst nach Boston? Du haust einfach ab?", erkundigt sich die Taschendesignerin ungläubig. "Wir hatten so wenig Zeit miteinander, bei all dem, was passiert ist, bei Dir, bei mir, wir haben noch so viel nachzuholen", stellt sie bestürzt fest.

"Sunny, das ist nicht fair", platzt es aus Emily heraus, die ihrer Enttäuschung unter Tränen freien Lauf lässt.

Doch Sunny hat ihre Entscheidung bereits getroffen und nimmt den Job in Übersee an.