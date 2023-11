GZSZ in Paris: Findet Emily einen neuen Mann in der Stadt der Liebe?

Emily lernt Luc an einer Hotelbar kennen. © RTL / Anna Riedel

Nach der tränenreichen Trennung von Sascha reist Emily trotz Herzschmerz für eine wichtige Modenschau in die Stadt der Liebe, wo ihr großer Durchbruch als Designerin bevorsteht.

Doch in der Seine-Metropole trifft sie ausgerechnet auf ihren Ex und landet prompt wieder im Bett mit ihm. Es ist jedoch nur ein kurzes Liebescomeback, denn "Sascha ist erst mal abgedreht" und wird (vorerst) nicht in den Kolle-Kiez zurückkehren, wie Schauspieler Daniel Noah (36) kürzlich verriet.

Sascha wird allerdings nicht der einzige Mann sein, dem Emily in der französischen Hauptstadt begegnen wird, denn da ist auch noch der Barkeeper Luc, der in einem Pariser Nobel-Hotel arbeitet, "wo Emily plötzlich auftaucht und einen Espresso Martini bestellt", wie François Goeske (34) in einem RTL-Interview durchblicken ließ.

Der in Frankreich geborene Schauspieler schlüpft in die Rolle des charmanten Barmanns und zeigt der VlederBAG-Gründerin die schönsten Seiten von Paris.

Goeske beschreibt seine Figur als "sympathisch, lebensfroh, selbstlos und ein Frauenschwarm - hat als Kind eine Zeit lang in Deutschland gelebt, bis seine Familie entschied, wieder nach Paris zurückzukehren".