GZSZ-Institution vor dem Aus? So geht es mit dem Mauerwerk weiter

Durch einen glücklichen Zufall läuft der gerissene Anwalt bei der Eröffnung des neuen Hauptsitzes der Gerner Financial Group zur Überraschung des Duos zu gewohnter Höchstform auf.

Eigentlich versuchen Zoe und Matilda mit einem fiesen Plan bei Jo Gerner den Eindruck zu hinterlassen, er leide an Alzheimer.

Und was er den Gästen mitzuteilen hat, schmeckt Zoe so gar nicht: "Wir haben beschlossen, der Stadt zwei Grundstücke im Kolle-Kiez für einen symbolischen Betrag zu überschreiben. Dort entsteht kostengünstiger Wohnraum. Damit ist die Sozialstruktur im Kiez gesichert und auch der Verbleib des Mauerwerks - einem Club, der durch die Jahre kulturprägend war", so Gerner.

Er bzw. die Gerner Financial Group ist zwar nicht mehr der Besitzer und Vermieter des Club-Restaurants, sondern nun die Stadt Berlin, durch den Schachzug aber ist das Mauerwerk gerettet! Ob sich das jedoch Zoe gefallen lassen wird? GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+.