GZSZ: Lauras Flugzeug abgestürzt? John wird von bösen Erinnerungen eingeholt

Berlin - John hat bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " die Hoffnung beinahe aufgegeben, dass Laura noch am Leben sein könnte, doch so schnell gibt Yvonne nicht auf.

"Wir wissen noch gar nichts, okay und so lange geben wir die Hoffnung auch nicht auf", versucht sie dem verzweifelten Partner ihrer Tochter Mut zu machen. "Das Flugzeug ist verschwunden", erwidert der mit gebrochener Stimme.

Yvonne will Lauras vermeintlichen Tod aber nicht wahrhaben und versucht, auch John davon zu überzeugen, dass Laura noch am Leben ist, wie der exklusive vierte Teil der GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Ein Anruf hat John vollkommen aus der Bahn geworfen . Am Telefon teilte ihm ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft mit, dass das Flugzeug mit Laura an Bord vom Radar verschwunden ist und als verschollen gilt. "Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Maschine abgestürzt ist", lautete die düstere Prognose.

Außer Yvonne, John (l.) und Joachim weiß niemand von Lauras Schicksal. © RTL / Rolf Baumgartner

Seine Schwiegermutter in spe klammert sich jedoch an jeden Strohhalm und gibt zu bedenken, dass die Maschine lediglich vom Radar verschwunden sei und dafür auch ein technisches Problem vorliegen könne oder vielleicht sei Laura gar nicht an Bord gewesen.

"Hast Du schon mit Moritz gesprochen?", fragt John unter Tränen nach, woraufhin Yvonne erklärt, dass nur Joachim von der Sache wisse. "Es reicht ja, wenn wir uns verrückt machen."

"Sorry, ich kann nicht", entschuldigt sich John und droht zusammenzubrechen. "John, hör' mir zu: Das was Deinem Vater und Senta passiert ist, das ist furchtbar, aber das hat nichts mit Laura zu tun", versucht Yvonne seine bösen Erinnerungen zu verjagen.

"Sie kommt zurück, okay, Laura kommt zurück!", ist sich ihre Mutter sicher und auch John beginnt langsam wieder daran zu glauben.

Ob Laura tatsächlich zurückkommt und was hinter dem vermeintlichen Flugzeugabsturz steckt, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.