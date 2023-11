GZSZ-Luis macht schockierendes Geständnis: "Ich bin schuld!"

Berlin - Seit Jonas bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " einen folgenschweren Unfall bei der "B4-scharf-Party" erlitten hat, macht sich Luis schwere Vorwürfe: Ist er Schuld am Sturz seines Freundes?

Luis macht sich seit dem Unfall von Jonas schwere Vorwürfe. © RTL / Rolf Baumgartner

Der DJ war beim Feiern von einem der Türme gestürzt, die neben der Bühne standen, als er die Menge mit seinem Handy filmen wollte.

Trotz Notoperation ist die Schädigung an seinem Rückenmark so stark, dass er eine Schock-Diagnose von Philip gestellt bekommt, die sein Leben nachhaltig verändert: Jonas ist querschnittsgelähmt, auch wenn er den schweren Schicksalsschlag nicht wahrhaben will!

Aber nicht nur an Marens Sohn nagt diese Tragödie, auch Luis plagt seit dem Unglück ein schlechtes Gewissen. Er hatte den Location-Manager zwar auf eine lockere Stange an dem Gerüst, von dem sein Freund gestürzt war, aufmerksam gemacht, den erforderlichen Austausch im Nachhinein aber nicht noch einmal kontrolliert.

Seitdem hat er Jonas noch nicht im Krankenhaus besucht und sich stattdessen von Moritz verleugnen lassen. Schließlich tritt er den Gang nach Canossa aber doch an und macht Lillys Bruder am Krankenbett ein schockierendes Geständnis, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.