GZSZ-Maren völlig verändert: Eva Mona Rodekirchen erstaunt mit neuem Style und gibt Ausblick

Eva Mona Rodekirchen (46) legte sich einen coolen 80s-Look zu. © RTL

Eigentlich kennen die Zuschauer die Potsdamerin mit mehr als schulterlangen, blonden Haaren, die sie auch gerne lässig nach hinten stylte oder in einem Dutt trug.

In der Zwischenzeit tat sich bei der Schauspielerin optisch aber einiges. Neue Bilder zeigen die hübsche Blondine mit Wispy Bangs im coolen und rockigen 80er-Jahre-Look. Auch das Outfit passt stylemäßig perfekt in die Dekade.

2022 stieg Eva Mona Rodenkirchen nach zwölf Jahren unbegrenzt bei der beliebten Vorabendserie aus. Damals erklärte sie, dass "die vergangenen zweieinhalb Jahre (...) für uns alle sehr herausfordernd" gewesen seien.

Außerdem habe der Soap-Star gemerkt, wie ihre "Kraft flöten ging. Da ich einen sehr hohen Anspruch an mich und meinen Beruf habe, werde ich erst mal wieder meinen Akku aufladen", erklärte die 46-Jährige weiter.

Gegenüber "RTL" verriet Rodekirchen nun, was in der Zwischenzeit in ihrem Leben passiert ist: "Ich bin gereist, habe andere Projekte verwirklicht, war viel mit meiner Tochter zusammen, habe sogar lecker und mal in Ruhe gekocht", erzählt sie und fügt lachend hinzu: "Jetzt ist mir langweilig."

Die gebürtige Bochumerin habe "wieder richtig Bock auf die Schauspielerei" und sei "schon sehr auf die neuen Geschichten gespannt".