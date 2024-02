GZSZ-Star Nina Ensmann zu ersten Mal Mama: "Überwältigt von so viel Liebe und Glück"

Berlin - Nina Ensmann (39) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Darstellerin von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " hat das freudige Ereignis am Mittwochmorgen mit einem kleinen Video bei Instagram verkündet.

"Wir sind überwältigt von so viel Liebe und Glück", sagte Ensmann in einem RTL-Interview . Ihr Baby sei das größte und schönste Geschenk, das sie sich vorstellen könnten.

Nina Ensmann befindet sich bereits seit Dezember in der Babypause und wird im Sommer am GZSZ-Set zurückerwartet. Ihre vorläufig letzte Szene als Jessica seht ihr am 9. Februar ab 19.40 Uhr bei RTL und schon jetzt auf RTL+.