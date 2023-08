Lauras Überlebenskampf fällt bei GZSZ-Fans durch: Nanu, die Story kennt man doch

Berlin - Die Story brannte den GZSZ-Fans unter den Nägeln: Wie hat Laura den Flugzeugabsturz überlebt ? Was sich über den Wolken abspielte, ist zwar ungewöhnlich düster, kommt bei den meisten Anhängern aber überhaupt nicht gut an.

Das Erlebte, was für die Zuschauer nicht bebildert wurde, lässt die GZSZ-Intrigantin aber bis heute nicht los. Sie wird von Schuldgefühlen geplagt die Passagiere ihrem Schicksal überlassen zu haben. "Das Schlimmste waren die Passagiere, die Blicke und die Schreie, aber ich konnte doch nichts tun", vertraut sie sich unter Tränen John an.

Laura berichtet John von den Drama über den Wolken. © RTL / Rolf Baumgartner

Sie steht vor der Wahl zwischen Leben und Tod, sich selbst retten oder jemand anderes. Eine für GZSZ-Verhältnisse ungewöhnlich düstere Geschichte, die dem ein oder anderen Serien-Fan bekannt vorkommen könnte.

In der ersten Staffel der Erfolgsserie "The Boys" haben die Superhelden Maeve (Anlehnung an Wonder Woman) und Homelander (Anlehnung an Superman) die Möglichkeit ein absturzbedrohtes Flugzeug zu retten, lassen der Katastrophe aber aus Eigeninteresse lieber ihren Lauf.

Auch Maeve wird anschließend von massiven Schuldgefühlen geplagt - mit einem feinen Unterschied. Im Gegensatz zu Laura hätte sie die Passagiere retten können.

Bei den GZSZ-Fans kommt der Horror über den Wolken allerdings nicht so gut an: "Wie unrealistisch ist diese Story eigentlich?", "Die Story kann man mal für 'nen Tatort verwenden", "Das ist Blödsinn" oder "So ein Schwachsinn. Kann es nicht mehr sehen", beschweren sich die GZSZ-Fans in den sozialen Kanälen.