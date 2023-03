Liebes-Aus bei GZSZ-Traumpaar? "Ich dachte echt, wir kriegen das hin"

Erik (l.) fühlt sich mehr und mehr zu Sarah hingezogen. © RTL / Rolf Baumgartner

So sehr, dass Erik sogar versucht hat, sie zu küssen. Peinlich berührt versuchen beide so schnell wie möglich die unangenehme Situation zu vergessen.

Das ist aber gar nicht so einfach.

Als der Ex-Knacki dann erfährt, dass ihn Toni an seinem Geburtstag besuchen will, ist ihm die Vorfreude anzumerken. Endlich kann er seine große Liebe wieder in die Arme schließen.

Lange hält die Vorfreude allerdings nicht. Nachdem schon der gemeinsame Urlaub in Mexiko geplatzt ist, wird auch aus dem Überraschungsbesuch nichts, wie die Wochenvorschau bereits zeigt.

Erstmals kommen ihm Zweifel und er schüttet vor Tuner sein Herz aus: "Immer nur Telefon und Video. Ik will sie endlich mal wieder live sehen. Wenn ihr dit och so gehen würde, dann wär dit mit Sarah gar nicht passiert", beichtet er erstmals den Beinah-Kuss. "Dit ist Leons Frau. Ik glaub dit hackt."

Auch, wenn er Tuner schnell beruhigen kann, dass da nichts gelaufen ist, nimmt ihn die Sache mit Sarah sichtlich mit. "Da kannste mal sehen, was die scheiß Fernbeziehung mit mir macht."