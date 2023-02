Dieser GZSZ-Bösewicht wird Winnetous Gegenspieler bei den Karl-May-Festspielen

Bad Segeberg - Das ist mal ein richtiger Bösewicht! Am 24. Juni starten in Bad Segeberg wieder die Karl-May-Festspiele mit dem Stück "Winnetou I - Blutsbrüder". Am Freitag haben die Verantwortlichen die nächsten beiden Gaststars bekannt gegeben.

Festspiel-Chefin Ute Thienel kündigte den ersten Stargast als "größten Bösewicht des deutschen Fernsehens" an. Und damit hat sie eindeutig recht. Denn kein Geringerer als GZSZ -Schurke Wolfgang Bahro (62) schlüpft am Kalkberg in die Rolle von Santer und wird somit zum großen Gegenspieler von Winnetou.

Menz (32), die drei Jahre lang die Rolle von Ayla Höfer ausfüllte, übernimmt dabei die wohl bekannteste Frauenrolle in der bekannten Western-Saga. In Bad Segeberg trifft sie auf einen alten Bekannten. Regie führt in diesem Jahr Nicolas König, mit dem sie bereits für den Fernsehfilm "Inga Lindström: Rosenblüten im Sand" drehte.



Die Proben, die fünf Wochen andauern werden, starten am 22. Mai. Nach dem Start am 24. Juni folgen 71 weitere Vorstellungen in der Kalkbergarena, wo es in diesem Jahr um das erste Treffen von Old Shatterhand und Winnetou, um Intrigen, Hass und am Ende natürlich um die Blutsbrüderschaft der beiden Helden geht.