GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi plaudert über "Let's Dance": Diese Fragen brennen Fans unter den Nägeln

Berlin - Seit Mitte Februar schwingt Chryssanthi Kavazi (34) bei " Let's Dance " das Tanzbein. Erst fegte der GZSZ-Star mit Profi-Partner Vadim Garbuzov (35) über das Parkett, nach dem Partnertausch in Folge 6 tanzte sie mit Zsolt Sandor Cseke (35). Nun gab die Schauspielerin im Netz Einblicke, wie es ihr in der 16. Staffel der RTL-Tanzshow bislang erging.

Chryssanthi Kavazi (34) schwebte mit Profi-Partner Vadim Garbuzov (35) über das Parkett. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Sehr", brachte der TV-Star ihre Begeisterung auf den Punkt. Sie hätten immer "eine schöne Zeit miteinander" gehabt und sie habe ihn in den vergangenen Tagen "sogar etwas vermisst", gab die gebürtige Niedersächsin zu und erklärte: "Keiner hat so liebevoll: 'Chrisslein, jetzt noch einmal fünf Durchgänge' gerufen."

Wieder ein anderer Fan sprach sie auf "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" an. Er wollte in Erfahrung bringen, wie die Schauspielerin damit umgehe, wenn manche denken, sie sei in der Realität wie in der beliebten Vorabendserie.

Kavazi, die bis auf eine Babypause seit 2017 in der Rolle der intriganten Laura Weber zu sehen ist und für die Tanzshow die Dreharbeiten unterbrach, erklärte: "Zum Glück passiert das sehr selten und durch Social-Media kann man mich schon privat ziemlich gut kennenlernen und sich davon überzeugen, dass Laura nicht viel mit mir zu tun hat!"