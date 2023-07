GZSZ-Stars im Garderoben-Talk: Von Aliens und Wildschweinen

Berlin/Babelsberg - Wenn ihr schon immer wissen wolltet, worüber sich die Stars am Set von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " privat unterhalten, dann seid ihr bei Anne Menden (37) und Nina Ensmann an der richtigen Adresse.

Nina Ensmann (l.) und Anne Menden (37) hatten sichtlich Spaß bei ihrem Garderoben-Talk. © Screenshot/Instagram/annemenden (Bildmontage)

"Double Trouble", wie sich die beiden selbst nennen, haben ihren Followern am Samstag bei Instagram nämlich auf vielfachen Wunsch einen Einblick in ihren Garderoben-Talk gegeben und dabei ging es äußerst lustig zu – es sind sogar Lachtränen geflossen.

"Hast du mitbekommen, dass die in den USA bestätigt haben, dass es Aliens gibt, also dass die welche haben?", fragte Menden ihre Kollegin, die umgehend das allseits mit Außerirdischen in Verbindung stehende Schlagwort "Roswell" einwarf.

In der Nähe der Kleinstadt im US-Bundesstaat New Mexiko soll im Juni oder Juli 1947 nämlich angeblich ein UFO abgestürzt sein. Die 37-Jährige spielte allerdings auf den Whistleblower David Grusch (36) an, der unter Eid die Existenz von Aliens vor dem US-Kongress bestätigte.

Doch daran störte sich Anne gar nicht, sondern vielmehr an der Tatsache, dass das niemanden großartig zu bewegen scheint. "Können wir bitte über den Fakt reden, dass da Leute sitzen, von der Regierung und sagen: 'Ja, wir haben Aliens' und kein Schwein interessiert das mehr", stellte sie fest und brach dabei in lautes Lachen aus.