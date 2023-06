Fans von Ex-GZSZ-Star Sila Şahin überglücklich: Endlich ist sie wieder da

Berlin - Eine richtige klasse Neuigkeit für alle Fans der ehemaligen GZSZ-Schauspielerin Sila Şahin-Radlinger (37): Die TV-Beauty tritt wieder für RTL vor die Kamera. Die Berlinerin ergatterte eine Rolle in der Daily-Drama-Serie " Alles was zählt ".

Zwei Jahre nach dem Aus bei GZSZ heiratete die 37-jährige Schauspielerin den österreichischen Fußballer Samuel Şahin-Radlinger. © RTL

Wie am Donnerstag in einer Pressemitteilung von RTL bekannt gegeben wurde, sind die Dreharbeiten mit der 37-Jährigen seit dieser Woche in vollem Gange. In ihrer neuen Rolle als Miray wird sie die Familie Steinkamp ordentlich aufmischen.

Wie der Sender schreibt, freue sich die gebürtige Berlinerin über ihre neue Rolle. Doch auch nach all den Jahren im Showbiz, sei die Nervosität nicht verschwunden, wie Sila selbst sagt:

"Auch nach vielen Jahren und Drehtagen bin ich immer noch total nervös und freue mich riesig [...]."

Der Serien-Star verspricht den Zuschauern vorab schon mal eines: "Miray wird mit einem ganz großen Knall in Essen aufschlagen, für einigen Wirbel sorgen und allen ganz viel Spaß bringen. Lacher sind garantiert!"



Wer ihren Fernsehauftritt bei "Alles was zählt" nicht verpassen möchte, sollte am 24. August (Folge 4266) um 19.05 Uhr bei RTL oder auf RTL+ reinschauen.