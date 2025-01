Schock für GZSZ-Erik: Muss der Ex-Knacki wieder in den Knast?

In der U-Bahn traf der Koch dann erneut auf die Übeltäter und setzte sich zur Wehr als er mit einer abgebrochenen Bierflasche bedroht wurde.

Der Freund von Toni stellte nach einer Serie von K.-o.-Tropfen-Vorfällen im "Mauerwerk" auf eigene Faust Ermittlungen an und kam den Tätern schließlich auf die Spur.

Über Toni und Erik brauen sich dunkle Wolken zusammen. © RTL / Rolf Baumgartner

Und so existiert nur ein Video, dass seine Kontrahenten mit dem Handy aufnahmen und dementsprechend manipulieren konnten - mit fatalen Konsequenzen für Erik.

Der genießt gerade ein wenig Zweisamkeit mit Toni, als ihr Diensthandy klingelt. Ihr Freund bittet sie zwar, nicht ranzugehen, aber das kommt für die Polizistin nicht infrage. "Das kommt bestimmt richtig gut, wenn ich gleich nicht erreichbar bin", weist sie ihn liebevoll zurecht.

Was ihr dann am Telefon mitgeteilt wird, verschlägt ihr die Sprache. Sie wirft Erik einen flüchtigen Blick zu und kann nicht glauben, was sie da von ihrer Chefin erfährt: "Vielen Dank für die Info!"

Und die hat es wahrlich in sich: "Die Typen aus der U-Bahn haben dich wegen schwerer Körperverletzung angezeigt", lässt Toni die Bombe platzen! Auch Erik traut seinen Ohren nicht, als er von der Anschuldigung erfährt.

