Sorge um Tuner bei GZSZ: Er greift immer wieder zur Flasche

Berlin - Tuner macht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " weiter gute Miene zum bösen Spiel und flüchtet sich immer wieder in den Alkohol, um seinen Kummer und Frust zu ertränken.

Max weiß längst über Jessicas Baby-Lüge Bescheid, doch sie lässt ihn weiter in dem Glauben, dass sie das Kind bei einer Fehlgeburt verloren hat, obwohl er ihr mehrfach die Möglichkeit einräumte, endlich reinen Tisch zu machen.

Da sie jedoch weiterhin an ihrem Schwindel festhält, will sich der Kaffee-Millionär an ihr rächen und ihre geplante Beauty-Linie sabotieren. Dabei schreckt er sogar vor dem Einsatz ätzender Chemikalien nicht zurück.

Jessicas tränenreiches Geständnis, das Tuner durch Zufall auf ihrem Laptop entdeckte, schien ihn kurzzeitig von seinem Racheplan abzubringen, doch als sie eine weitere Möglichkeit zur Aussprache verstreichen ließ und ihn obendrein nochmals anpumpte, um ihren Ex-Mann Carlos auszuzahlen, war für Max das Maß voll.

Er entschloss sich, an seiner geplanten Rache festzuhalten und Jessica weiterhin eine heile Welt vorzuspielen. Doch das fällt ihm zunehmend schwerer, sodass er sich immer wieder dem Alkohol hingibt, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.