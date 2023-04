Tuner will bei GZSZ Rache an Jessica: Was er auf dem Laptop findet, macht ihn stutzig

Tuner (l.) will aus Rache Jessicas (r.) Traum von einem Beauty-Business zum Platzen bringen. © RTL / Rolf Baumgartner

Es braucht viel, um den Upcycling Buddy aus der Ruhe zu bringen. Die blonde Beauty hat das Fass aber mehr als zum Überlaufen gebracht. Sie betrog den Multimillionär nicht nur mit Carlos, sondern tischte ihm auch noch eine Babylüge auf.

Der Schmerz über die vorgetäuschte Schwangerschaft und angebliche Fehlgeburt sitzt bei dem ehemaligen Autoschrauber tief.

Dass er von dem Lügengebäude weiß, behält er für sich. Mit guter Miene zum bösen Spiel plant er minutiös seinen perfiden Plan, um Rache zu üben. Sein erklärtes Ziel: Jessicas Business zu schaden. Dafür organisiert sich das Kaffee-Genie von einem Dealer eine ätzende Flüssigkeit, die er auf eine Probe von Jessicas Gesichtsmasken träufelt.

Die GZSZ-Vorschau zeigt bereits, dass Jessicas selbst entwickelte Kosmetiklinie bald auf den Markt kommen soll.

Tuner betritt die Wohnung und ruft nach Jessica, die aber offenbar nicht zuhause ist. Als er an dem Esstisch vorbeigeht, fällt sein Blick auf Jessicas Laptop und er drückt eine Taste. Daraufhin wird ein von ihr aufgenommenes Werbevideo abgespielt.

"Ich weiß ja nicht, wie es ihnen geht, aber ich vertraue der Natur mehr als der Chemie", säuselt Jessi in dem Clip und preist den Launch an, "was natürlich gewachsen, erschaffen durch Wind, Erde, Regen ..." Dann bricht sie ab.