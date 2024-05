GZSZ: Ex-Killerin Zoe hat ein Geheimnis, das "alle erschüttern wird"

Berlin - Zoe Vogt ist bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " überraschend von den Toten auferstanden, aber was plant die Ex-Spionin eigentlich, ist sie immer noch hinter John und seiner Familie her?

Doch dabei kommt es tatsächlich zu einer Annäherung mit Yvonne und die Ex-Attentäterin erzählt ihr "wieso sie Agentin geworden ist und letztendlich auch eine Killerin - und das alles nicht ganz freiwillig", erklärte Zoe-Darstellerin Lara Dandelion Seibert (31) in einem RTL-Interview .

Daher ist jetzt Schutzgewahrsam angesagt und da John und Yvonne ihre Nase in fremde Angelegenheiten gesteckt haben, heißt es für die zwei jetzt drei Wochen lang: mitgefangen, mitgehangen.

Zunächst müssen die beiden aber gemeinsam mit Yvonne eine Wohngemeinschaft wider Willen bilden, denn Zoe ist Kronzeugin im Prozess gegen Krypto-Gangster Hardenberg, der seiner ehemaligen Geschäftspartnerin nach dem Leben trachtet und ihren Wohnwagen in die Luft jagen ließ .

Im Fall des "Mauerwerk"-Besitzers könnte man das sogar doppeldeutig sehen, denn schließlich hatte die sonst so eiskalte Profikillerin sich in ihre einstige Zielperson verliebt .

Hat Zoe noch immer Gefühle für John? © RTL / Anna Riedel

Die Zuschauer bekommen also eine Hintergrundgeschichte der ehemaligen Agentin geliefert, uns die hat es in sich. "Zoe trägt neue Informationen mit ins Townhouse, die alle erschüttern wird", kündigte die Schauspielerin an.

Währenddessen bleibt das Verhältnis zwischen John und Zoe äußerst angespannt. "Sie gibt sich trotzdem alle Mühe, ruhig und gelassen zu bleiben. Doch John stichelt immer wieder, bis auch bei ihr die Sicherung durchbrennt", blickte Lara voraus.

Doch dieser Wutausbruch könnte ernste Folgen nach sich ziehen, denn John rennt "entgegen aller Vernunft auf die Straße", und bringt "damit alle drei in Lebensgefahr", deutete die Promi-Dame an.

Dass die beiden Gefühle füreinander entwickeln, scheint ausgeschlossen zu sein, zumal John und Laura seit einiger Zeit ein neues Traumpaar bei der Daily Soap bilden. Nichtsdestotrotz wünscht Seibert ihrer Figur natürlich auch "eine Person, der sie sich anvertrauen kann. Das ist so wichtig und ich glaube, das würde ihr richtig guttun." Und diese Person könnte von unerwarteter Seite auftauchen, wie die neuen GZSZ-Pressefotos andeuten.

Welches Geheimnis Zoe mit sich herumträgt, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.