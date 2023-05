Werden sie das neue GZSZ-Traumpaar? "Ist das jetzt ein Angebot?"

Nach einer Liebesnacht liegen die beiden im Bett seines Hotelzimmers: "Musst Du nicht irgendwann heute in diese schreckliche Baufirma?", stellt die rothaarige Beauty mit einem Lächeln im Gesicht fest.

Damit verwandelten sich die Schmetterlinge im Bauch ganz schnell erst einmal wieder in Raupen, doch ihre Zeit sollte noch kommen, denn so ganz waren Ninas Gefühle nie verflogen.

Nina bietet Carlos an, bei ihr einzuziehen. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ja, für ein paar Stunden, aber danach kann ich mich wieder rausschleichen", lässt der Latinlover seine Geliebte wissen, die aber nicht im Hotel auf ihn warten möchte. "Wir können auch zu Dir", schlägt Carlos daraufhin vor.

"Mi casa es su casa", entgegnet Nina und lädt ihn zu sich nach Hause ein, was ihr Partner wörtlich zu nehmen scheint. "Ist das jetzt ein Angebot?", fragt er. "Ähm, und wenn?", hakt sie ein wenig zögerlich nach.

"Dann würde ich darüber nachdenken", erwidert Carlos, was die Projektleiterin mit einem "Okay" zur Kenntnis nimmt. "Ist das jetzt Dein Ernst?", will er noch einmal sichergehen.

Es entwickelt sich ein kurzer Wortwechsel, in dem sich die beiden wiederholt vergewissern wollen, dass dieser nächste Schritt für den jeweils anderen in Ordnung ist. Am Ende steht ein leidenschaftlicher Kuss, der darauf hindeutet, dass Carlos demnächst wohl bei Nina einziehen wird.

