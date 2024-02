Baby von Junkie Eva muss nach Geburt entgiftet werden: "Die übertreiben!"

Leipzig - Seit mehreren Jahren begleitet die RTLZWEI-Doku " Hartes Deutschland " Eva aus Leipzig . Bei der mittlerweile 23-Jährigen steht in der neuen Folge die Geburt ihres zweiten Sohnes an. Der muss anschließend aber zur Entgiftung in der Klinik bleiben.

Eva (23) ist zum zweiten Mal schwanger. © RTLZWEI

Zu Beginn der Folge, die RTLZWEI am heutigen Donnerstagabend (20.15 Uhr) zeigt, ist Eva gerade vom Frauenarzt zurück. "Ich bin in der achten Woche und habe das Bier runtergeschraubt. Das ist mein drittes Bier heute", sagt sie um 18 Uhr. "Sonst hab ich so 27 Bier am Tag gesoffen, hatte dann auch Magenprobleme und so'n Scheiß."

Dass Alkoholkonsum in der Schwangerschaft schädlich für das Neugeborene ist oder zumindest sein kann, weiß die 23-Jährige, die außerdem Cannabis und Crystal konsumiert.

Noch wäre eine Abtreibung möglich, aber Eva will das Baby auf jeden Fall bekommen. "Na klar, ich will mir mit Murphy auch ein normales Leben aufbauen", spricht sie den 40-jährigen Kindsvater an, mit dem sie kostenfrei mit acht weiteren Obdachlosen im Connewitzer "Homeplanet Hostel" wohnt.

Eva plant zudem eine Entgiftung. Zumindest war das im November 2022 ihr Ziel. "Wenn ich jetzt noch ein Kind verliere, gehe ich so kaputt. Das möchte ich nicht!"