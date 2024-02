Leisten-Abszess bei Alex (23): "Da ist so ein Ei, das willst du nicht sehen!"

Leipzig - Der von Heroin und Crystal Meth abhängige Alex (23) fügt seinem Körper durch seinen exzessiven Drogenkonsum immer größeren Schaden zu. Am gestrigen Donnerstag gab es in der RTLZWEI-Doku "Hartes Deutschland" erschreckende Neuigkeiten.

Alex (23) lebt schon seit sechs Jahren auf der Straße. © RTLZWEI

Seit sechs Jahren ist Alex nun schon obdachlos. Der Vater mehrerer Kinder - die genaue Anzahl kennt er nicht - sei vor allem wegen eines tragischen Ereignisses vor wenigen Jahren so richtig abgestürzt, wie er nun erzählt.

Damals wurde im März 2020 seine Ex-Freundin Nicole "Nicky" Z. (†25) brutal ermordet. Der heftige(re) Drogenkonsum sei gekommen, "weil ich es irgendwie verarbeiten musste". Nicky war selbst Teil von "Hartes Deutschland", damals mit Kumpel Jason unterwegs.

Der Killer Ahmed N. (23), zur Tatzeit gerade einmal 19 Jahre alt, wurde gerichtlich für nicht schuldfähig eingestuft und dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht.

Alex hat das alles sehr mitgenommen. Der für RTLZWEI produzierende "Spiegel TV"-Reporter ist dabei, als sich der 23-Jährige einen Schuss in den Oberarm setzen will. Dabei trifft er einen Nerv, ruft kurz: "Aua. Das ist das Problem, wenn man in die Hauptschlagader reinmuss. Ich war in der Leiste, aber die ist relativ schnell kaputtgegangen."

Wenige Augenblicke später bereitet er eine zweite Spritze vor. "Ich will das nicht mehr alles in eine Pumpe reinmachen, weil ich meistens den ersten verkacke."