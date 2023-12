Heroinsüchtiger Luis mit 16 (!) von Mutter angefixt: "Wollte mir Geburtstags-Geschenk machen"

Dabei hat der seit sieben Jahren Obdachlose eigenen Angaben zufolge einen Hirntumor. Der könne operiert werden, doch davor habe er zu große Angst. So groß, dass er lieber in ein bis zwei Jahren stirbt als jetzt bei der OP. "Wenn ich dabei einschlafe, dann war's das."

An jenem Tag habe er noch abgelehnt, doch schon zwei Tage später zog er das braune Pulver erstmals durch die Nase, fing bald auch mit dem Spritzen an. Seitdem konsumiert er regelmäßig Heroin, sehr viel Alkohol und ab und zu auch Crystal Meth.

Seine eigene Mutter war es, die ihn zum Heroin brachte. "Meine Mama wollte mir ein Geburtstagsgeschenk machen und (...) da hat sie mir eine Nase Heroin hingelegt und meinte 'Das ist dein Geburtstagsgeschenk'", erinnert sich Luis an seinen 16. Geburtstag zurück.

Dort führte er ein verhältnismäßig normales Leben, trank und rauchte nicht. Bis zu dem verhängnisvollen Tag, an dem er wieder mit seiner leiblichen Familie in Kontakt kam.

Voller Zuversicht blickt er in die Zukunft, auch wenn der Weg sicher nicht immer leicht wird: "Ich will mein Leben zurück. Wieder das werden, was ich früher war." Offenbar mit Erfolg, denn Anfang 2023 absolvierte er ein Praktikum in einem Leipziger Hostel, das im Winter Obdachlose aufnimmt .

Jetzt fühlt er sich freier als noch vor einigen Monaten, er muss nicht mehr ständig über den nächsten Schuss Heroin nachdenken. "Der Arschtritt, den ich gekriegt hab, der war perfekt", so Ralf.

Dass der Treffpunkt direkt am Hauptbahnhof ist, scheint ihn nicht zu stören - es sei zwar ein "komisches Gefühl", er könne jedoch damit umgehen, sagt er. Die erste Nacht in der Entgiftung sei schlimm gewesen, erinnert er sich, er verspüre dennoch seitdem keinen Suchdruck: "Überhaupt nicht, das ist das Kuriose."

Kurz darauf begann er seine Langzeittherapie in einer Fachklinik in Thüringen . Als das Kamerateam Ralf im September 2022 erneut trifft, ist er das erste Mal wieder in Leipzig - und hat satte 30 Kilo zugelegt, die ihm aber sehr gut zu Gesicht stehen.

Im Frühjahr 2022 rang er sich mithilfe von alten Freunden durch, in eine Entziehungsklinik zu gehen. "Die Chance nutze ich und die lasse ich auch nicht los, die kriege ich nur einmal", sagte er damals.

Auch der zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 50-jährige Ralf steckte nach einem schweren Schicksalsschlag mehrere Jahre tief im Drogensumpf fest, doch er ist mittlerweile auf dem Weg zurück in ein normales Leben.

Das will auch Eva (22), die zeitweise auf einem guten Weg war. Doch wegen eines Rückfalls gab sie nicht nur ihren kleinen Sohn in die Obhut des Jugendamtes, auch ihre Beziehung zu Enno ging in die Brüche. "Es nervt mich selber, dass ich alles verloren habe, ich hatte eigentlich alles", gesteht sie.

Jetzt lebt sie wieder auf der Straße, konsumiert Crystal und ist auch alkoholabhängig, wie sie selbst sagt. Sie wolle am liebsten nach Göttingen umziehen, um dort wieder clean zu werden, raus aus der Stadt, in der sie an jeder Ecke Stoff bekommt.

Doch dann zieht ihr eine erschütternde Nachricht den Boden unter den Füßen weg: Eva ist offenbar erneut schwanger ... Was das für sie bedeutet, erfahrt Ihr in der neuen "Hartes Deutschland"-Folge aus Leipzig am heutigen Donnerstagabend ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI oder schon jetzt bei RTL+.