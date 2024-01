Obdachlose Ela: Gerade aufgewacht, schon den ersten Jägermeister intus

Dortmund - Perspektivlos, drogenabhängig, betrunken und verzweifelt sitzt Ela (35) am Dortmunder Hauptbahnhof. Besonders vor ihren Kindern schämt sich die Obdachlose, findet aber keinen Weg aus der Sucht. So geht es auch Motzi (34), die nach eigenen Angaben gern auf der Straße lebt. Diese und weitere Schicksale zeigt eine neue Folge " Hartes Deutschland ".

Ela (35) schämt sich vor ihren Kindern. Ihr Sohn (19) begegnet seiner obdachlosen Mutter regelmäßig am Bahnhof. © RTLZWEI

Am Dortmunder Hauptbahnhof ist Ela gerade aufgewacht. Die 35-Jährige gönnt sich noch halb verschlafen den ersten Schluck aus der Jägermeister-Flasche, schnell folgen weitere. Mit dem Trinken fing sie nach dem Tod ihres Vaters vor einem Jahr an, wie sie in der RTLZWEI-Doku erzählt.

Das traurige Ereignis nimmt sie mit, obwohl sie viele schlimme Momente mit ihrem Papa verbindet. "Der war jeden Tag nur am Trinken. Wenn er besoffen war, hat er uns Kinder angeschrien. Als ich im sechsten Monat schwanger war, musste die Polizei kommen, weil mein Papa auf mich draufgegangen ist."

Als damals 15-Jährige war sie mit ihrem ersten Kind schwanger. Nach dem Sohn folgten zwei Mädchen. Alle wachsen bei ihren Großeltern auf. Zum Vater der Kinder besteht kein Kontakt.

Ela könnte zwar bei ihrer Mutter im Haus wohnen. "Aber ich will das meinen Kindern einfach nicht zumuten. Ich will nicht, dass die sehen, wie ich leide. Ich sollte ein Vorbild sein, aber ich bin kein Vorbild. Mein Sohn sieht mich am Bahnhof schlafen, macht mich wach und fragt: 'Mama, hast du Hunger?' Normalerweise müsste ich meinen Sohn fragen."