Hartz Rot Gold: Dagmars Urlaub endet für sie im Rollstuhl!

"War immer schon mein Traum. Ich wollte einmal in meinem Leben fliegen", erklärt die Frührentnerin begeistert, als die beiden am Flughafen ankommen. Doch schon vor dem Check-in bekommt sie Schmerzen. Rheuma und Arthrose plagen die 58-Jährige und auch die Gehhilfe bringt kaum Erleichterung.

Trotz Rollstuhl-Drama besuchen die beiden einen tunesischen Friseur, um sich aufhübschen zu lassen. © RTLZWEI

Am Buffet mit einheimischen Speisen langt die 58-Jährige dann kräftig zu, doch das hat böse Folgen. Von Durchfall und Magenschmerzen geplant, liegt sie bereits am zweiten Tag flach und schafft es nicht mehr alleine zur Toilette.

"Wir brauchen einen Rollstuhl", wendet sich Elke verzweifelt an den Rezeptionisten. Trotz Sprachbarriere versteht der nach kurzer Zeit ihr Problem und organisiert tatsächlich einen fahrbaren Untersatz. Im Anschluss geht es für die beiden Freundinnen in eine Apotheke: "Wir brauchen erstmal was für den Durchfall und das Knie", leitet Dagmar die 69-Jährige an.

Als Elke dann stolz mit einem bunten Medikamentenmix für umgerechnet 30 Euro aus dem Geschäft kommt, kann es die Frührentnerin nicht fassen: "Da kann ich in Deutschland wahrscheinlich einen Kleinwagen für kaufen", erklärt sie wütend und hat bereits jetzt keine Lust mehr auf Urlaub.