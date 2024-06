Michelle (16) arbeitet zwei Tage pro Woche - und will mit arbeitsloser Cousine tauschen

Lisa (18, M.) bereitet sich mit Tochter Prya auf den Auszug vor. © RTLZWEI

Bis zu acht Personen übernachten phasenweise in Petras 65-Quadratmeter-Wohnung im Stadtteil Bulmke-Hüllen. Die Bezieherin von Grundsicherung und Witwenrente muss zwei Bewohnerinnen aber gehen lassen: Enkelin Lisa mit Urenkelin Prya.

Das Jugendamt hatte der 18-Jährigen geraten, sich etwas Eigenes zu suchen. Zu klein ist die Wohnung für acht Personen.

"Ich traue mir zu, allein für Prya zu sorgen, sie ist pflegeleicht, da hab ich keine Probleme. Und sollte ich Probleme haben, fahr ich einfach zu Oma", sagt Lisa in den neuen Folgen der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz Rot Gold".

Lisa will Prya später in einer Ganztags-Kita anmelden, um eine Ausbildung anzufangen. Die Hauptschülerin wollte eigentlich Hebamme werden, was sie nach ihrer eigenen Geburt aber verwarf. "Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll."

Cousine Michelle absolviert aktuell ein begleitendes Praktikum in einem Supermarkt, wo sie zweimal die Woche für je acht Stunden arbeitet. Lisa lobt die Arbeitskleidung der 16-Jährigen, die mit "Wir tauschen mal: Ich nehm Kind und du gehst arbeiten" reagiert.