Alkoholiker Stephan will einen Job, aber: "Bin bis 2028 arbeitsunfähig geschrieben"

Bremen - Stephans (42) Zwei-Euro-Job als Umweltwächter läuft demnächst aus, was die Wahrscheinlichkeit eines Alkoholrückfalls erhöht. Den erleidet er aber schon kurze Zeit später.

Stephan (42) erzählt von einem Alkoholabsturz. © RTLZWEI

Im Bremer Stadtteil Gartenstadt Vahr lebt der 42-Jährige in einer Wohnung mit seinem Hund Socke. Mit dem wollte er sich jüngst per Bahn auf den Weg in seine Heimat nach Sachsen-Anhalt machen, wo er Gedächtnislücken aus der Vergangenheit schließen wollte.

Doch schon während der Anreise war Schluss, wie in den neuen Folgen "Hartz Rot Gold" (RTLZWEI) berichtet wird. Die Zugkontrolleurin habe verlangt, dass Socke einen Maulkorb trägt, was Stephan nicht eingesehen habe.

"Dann habe ich mir hier richtig einen weggesoffen, hab meine Sachen geschnappt und bin weggefahren. Aber ich weiß gar nicht mehr wohin, weil ich so übelst besoffen war. Ich hab an dem Tag 'nen Fuffi versoffen, hinterher war mein ganzes Geld weg", berichtet der Bremer.

Einen derartigen Alkoholabsturz erleide er nur, "wenn eine Katastrophe bei mir ist". Das ist auch der Grund, warum On-off-Freundin Nicole sich "erst mal wieder verpisst" habe.