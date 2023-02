"Hartz und herzlich"-Jasmin (19) trotz durchgehender Wehen aus Klinik heimgeschickt

Katrin (43, r.) ist als Unterstützung ihrer schwangeren Tochter Jasmin (19) gekommen. © RTLZWEI

Bevor es ins Krankenhaus geht, muss Mama Katrin (43) erst einmal ihre Großfamilie zurücklassen. Sie reist in ihre alte Heimat nach Leipzig, um bei der Beerdigung ihres Opas dabei zu sein. Somit ist Ehemann Elvis (49) allein mit den Kindern, will in der Abwesenheit seiner Frau gleich mal alle mehr in den Haushalt mit einspannen.

Nach ihrer Rückkehr nach Mannheim muss sich die achtfache Mutter nun um ihre zweitälteste Tochter Jasmin kümmern, die Katrin um 4.17 Uhr in die Klinik ruft.

Doch nicht in jedem Bereich der Klinik darf die 43-Jährige bei der Hochschwangeren sein, da zum Zeitpunkt des Drehs noch strenge Corona-Regeln herrschten.

Jasmin hatte sich gewünscht, dass ihre Mutter diesmal dabei ist, da der Kontakt zum Vater des Kindes abgebrochen war. Nach der Geburt ihrer bei einer Pflegefamilie untergekommenen Tochter Melia im Sommer 2018 will die junge Frau ihr zweites Kind nun behalten und selbst großziehen.

"Jasmin hat schon heftige Wehen. Abstand sind nur drei, vier Minuten. Die Fruchtblase ist aber noch zu", berichtet Katrin dem RTLZWEI-Kamerateam, während sich die 19-Jährige nach wenigen Schritten wegen der Schmerzen immer wieder abstützen muss.