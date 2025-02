Florian fährt fünf Stunden, um Freundin abzuholen, weil sie "ein sehr bequemer Mensch" ist

Florian (42) mit seiner neuen Freundin Dana (41). © RTLZWEI

Dana (41) hatte Florian in der RTLZWEI-Doku "Hartz und herzlich" gesehen, sich aber nie getraut, ihn anzuschreiben. Schließlich war er eine lange Zeit mit Marina verheiratet, die nach seinem Seitensprung das Weite gesucht hatte. Über TikTok war Dana dann mutig, kontaktierte ihn.

Noch am selben Tag haben die Singles telefoniert. "Wir haben auf Anhieb gemerkt: Da ist was", sagt Florian. Beim ersten Date kam es gleich "zum ersten innigen Kuss und so weiter", schwärmt der alleinerziehende 42-Jährige und kündigt an: "Wir haben vor, zusammenzuziehen."

Noch lebt Dana in Köln. Da sie ein "sehr bequemer Mensch" sei und es hasse, mit der Bahn zu fahren, holt Florian sie immer ab. Zweieinhalb Stunden pro Strecke. Und bringt sie auch wieder in die Domstadt.

"Ich hab damit keine Probleme, ich mach' das gerne. Ich liebe sie. Wenn sie anruft und sagt 'Komm!' und ich nicht gerade auf Arbeit bin, setze ich mich direkt ins Auto", hat der Security-Mitarbeiter die rosarote Brille auf.