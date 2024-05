Hartz und herzlich: Achtfach-Mama Katrin gibt Tochter verschriebene Tabletten nicht

Elvis (50) muss einen neuen Reisepass beantragen. © RTLZWEI

Elvis' Reisepass ist abgelaufen. "Jetzt muss ich ans kroatische Konsulat in Stuttgart schreiben, dass ich einen Termin brauch. Das muss mir meine Mutter vorschreiben, ich bin leider nicht so gut in Kroatisch", so der in Mannheim geborene und aufgewachsene 50-Jährige, dessen Eltern Kroaten sind. "Ich bin nicht Kroate, ich bin nicht Deutscher, ich bin EU-Bürger."

Und weiter: "Reden kann ich, aber jeder Kroate merkt, dass ich kein unten Aufgewachsener bin. Die merken sofort, dass ich ein Jugo-Schwabe bin. Ich kann nur gut fluchen auf Kroatisch, das ist aber nicht jugendfrei", lacht er.

Zwar hätte der achtfache Papa den Pass auch auf einer Zweigstelle des Konsulats in Mannheim beantragen können. "Aber das hab ich verschwitzt. Jetzt muss ich 250 Kilometer nach Stuttgart fahren."