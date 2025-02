Arbeitslose Pamela wartet auf Jobcenter-Geld: "Da könnte ich mal shoppen fahren"

Pamela (58) freut sich, dass sie endlich eine neue Wohnung gefunden hat. © RTLZWEI

In der aktuellen Folge der RTLZWEI-Doku "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" will die Arbeitslose checken, ob sie schon Money auf dem Konto hat. "Ich erwarte Geld vom Jobcenter für meine Wohnung", sagt die gebürtige Berlinerin, der so heiß ist, dass sie sich am liebsten ausziehen würde.

Bisher habe die Behörde ihr den Möbelzuschuss nicht überwiesen. "Ich hoffe, dass das heute drauf ist, da könnte ich mal shoppen fahren." Und tatsächlich: 1800 Euro landen auf dem Konto. Und die werden direkt abgehoben.

"Ich habe alles runtergeholt, nicht dass die damit Blödsinn machen. Ich pack das jetzt bei mir in meinen kleinen Safe rein - da weiß nur ich den Code", grinst die 58-Jährige.

Um bald aus der WG mit Kumpel Stefan ausziehen zu können, braucht Pamela eine komplette Wohnungseinrichtung: "Schrank, Flurgarderobe, Küche, Fernseher", zählt sie auf. Einfach alles.