"Hartz und herzlich"-Paar will noch mehr Babys: "Würde am liebsten 84 Kinder haben"

Bei Bärbel wurde bei einer Vorsorgeuntersuchung eine Auffälligkeit in der Gebärmutter festgestellt.

"Vor anderthalb Wochen hab ich die Diagnose gekriegt, dass das Gewächs rauskommt, bevor es größer wird und sich verschlimmert", so die 62-Jährige.

Nach dem Eingriff – glücklicherweise war der Tumor gutartig – meldet sich Bärbel zurück. "Mir geht's wieder gut, Operation gelungen, Patient lebt", scherzt die Reinigungsfachkraft, die in Zukunft frühzeitiger und öfter zum Arzt gehen will.

Ihr Sohn Maik (20), dessen Frau Jasmin (19) im vierten Monat schwanger ist und das zweite gemeinsame Kind erwartet, redet derweil über die Zukunft.

"Wenn's nach meiner Frau ginge, würde sie am liebsten Sandra [Jasmins Mutter, die sechs Kinder hat, Anm. d. Red.] Nummer zwei spielen und 84 Kinder haben und ein Haus am See. Wenn's nach mir geht drei Kinder, dann ist Feierabend", so der arbeitslose 20-Jährige.