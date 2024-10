Baby im Mutterleib gestorben! Papa Maik: "Ich wandle meine Trauer eher in Hass um"

Rostock - Dramatische Nachricht aus dem Plattenbau-Gebiet Groß Klein: Jasmin (20) hat ihre ungeborene Tochter verloren . Was bereits im Frühjahr geschah, wird nun auch im TV ausgestrahlt.

Jasmin (20) kämpft mit Schwangerschaftsbeschwerden. © RTLZWEI

Wo zu DDR-Zeiten Werftarbeiter und Seeleute lebten, ist ein sozialer Brennpunkt entstanden. Hier leben auch Jasmin und Ehemann Maik (21) mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn Lennox. Eigentlich sollte in die Wohnung der Bürgergeld-Empfänger bald auch Tochter Lennya einziehen.

Doch schon einige Wochen vor dem Geburtstermin klagt Jasmin wiederkehrend über Schmerzen, findet sich regelmäßig im Krankenhaus, bei Ärzten und ihrer Hebamme.

"Der Krankenwagen ist sogar mit Blaulicht und Sirene in die Klinik gefahren - am Ende wieder Fehlalarm", berichtet die 20-Jährige in einer der neuen Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock".

Geplant ist zudem, dass sie auf Anordnung des Jugendamts mit Lennox und ihrer Tochter in ein Mutter-Kind-Heim zieht, wo es aber bisher keine freien Plätze gab. Fünf Wochen vor der Entbindung dann der Schock!