Keine Arbeit, keine Wohnung, schläft neben Ratten: Sven hat "keine Ahnung, wie lange man das durchhält"

Düsseldorf - Kaum eine deutsche Stadt vereint so viel High Society und gleichzeitig derart viel Armut wie Düsseldorf. Menschen aus der Rheinmetropole mit wenig Mitteln werden jetzt erstmals von der RTLZWEI-Sozialdoku " Hartz und herzlich " begleitet. Am heutigen Dienstag geht's los.

Sven (40) ist obdachlos, schläft in einem kalten und dreckigen Keller. © RTLZWEI / UFA SHOW & FACTUAL

Seit acht Jahren hat Sven (40) keine eigene Wohnung mehr. "Im Moment schlafe ich hier auf der Matratze in diesem Keller", zeigt der Hartz-IV-Empfänger seine vermüllte Bleibe zwischen Betonwand und Holzzaun. "Ich habe keine Ahnung, wie lange man das durchhält, in so einem Keller zu schlafen, wo es kalt ist, wo es dreckig ist, wo die Ratten rumlaufen."

Der ehemalige Textilreiniger geht "draußen oder bei Bekannten" aufs Klo, manchmal auch in eine City-Toilette im Stadtteil Holthausen. Körperhygiene versucht er bestmöglich zu erhalten. "Ich gehe alle zwei, manchmal auch drei Tage duschen, ziehe mich um in einer Einrichtung am Mintropplatz."

Nachts zieht er meist los zum Flaschensammeln, fährt dafür mit seinem Kickroller von einer S-Bahn-Haltestelle zur nächsten.

Darüber hinaus "verdient" er auch Geld mit Schnorren. "Da kommt schon einiges zusammen. Kann bis zu 100 oder 200 am Tag sein, kann auch weniger sein, wenn es richtig mies läuft."