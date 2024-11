Nächster Schock für Bürgergeld-Empfängerin: Jasmin nach Fehlgeburt mit Blaulicht in Klinik!

Rostock - Nachdem Jasmin (20) ihre ungeborene Tochter im achten Monat verloren hat , gibt es den nächsten Schock: Die Rostockerin wird unter starken Schmerzen mit Blaulicht ins Krankenhaus eingeliefert. Was fehlt der Bürgergeld-Empfängerin, die eigentlich ins Mutter-Kind-Heim soll?

Videotelefonie aus der Klinik, in die Jasmin (20) eingeliefert wurde. © RTLZWEI

Das Jugendamt hatte der jungen Familie auferlegt, dass Jasmin und ihr Sohn Lennox (2) für sechs Monate bis zwei Jahre in eine betreute Unterkunft ziehen müssen - für eine bessere Struktur.

Ehemann Maik (21) passt das nicht: "Ich bin sauer, dass sie hinmuss. Ich habe dann gefühlt nichts mehr von ihr - außer, dass ich hingehen und da übernachten darf", sagt er bei "Hartz und herzlich". Der ebenfalls arbeitslose Maik hatte allerdings die Möglichkeit, seine Frau zu begleiten. Das lehnte er ab.

Die Sorgen der 20-Jährigen sind aber noch andere: "Mich macht alles fertig. Ich will nicht, dass unsere Beziehung an so etwas kaputtgeht."

Dann der Schock: Statt ins Mutter-Kind-Heim geht es für Jasmin wegen starker Schmerzen mit Blaulicht in die Rostocker Südstadt-Klinik. "Ich weiß nicht genau, was sie hatte, aber irgendwas muss rausoperiert werden", erzählt Maik. Wenig später steht fest: Jasmin musste am Eierstock operiert werden.