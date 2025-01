Bürgergeld-Empfängerin: "Will keine Gaststätte haben, ist ja noch mehr Arbeit"

Rostock - Als Hausfrau hat Sechsfach-Mama Sandra (41) allerhand zu tun. Beim Zubereiten ihrer berühmt-berüchtigten Fischbuletten gibt sie ganz offen zu, dass sie keinesfalls in einem Restaurant arbeiten wollen würde.

Und dann beginnt das große Braten. "Ich hab gestern bis um eins gestanden. Bin so k.o. gewesen und nur noch ins Bett gefallen", schnauft die Bürgergeld-Empfängerin. Je 30 Buletten landen in Gefrierbeuteln. Da ist die Truhe gut gefüllt.

Aus Fisch, Hack, Eiern, Majoran und weiteren üblichen Gewürzen knetet Familienvater Tino (45) eine gleichmäßige Masse, die seine Frau zwischen beiden Handflächen in Form presst.

"Wir wollen gleich Fischbuletten machen. Unsere Fische in Topf machen, abkochen, dann werden sie abgepult, durch den Fleischwolf gejagt und gebraten", erläutert die 41-Jährige in der neuen " Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock"-Folge das Prozedere.

Stundenlang steht die arbeitslose Sechsfach-Mama an der Pfanne. © RTLZWEI

Acht Stunden Zubereitungszeit liegen nach eigenen Angaben hinter Sandra. Eine echte Küchenfee, die Hausfrau. Aber oft will sie nicht so lang am Herd stehen.

"Wenn ich eine Gaststätte hätte und die Dinger mit Kartoffelsalat oder Pommes verkaufen könnte, würde sich das vielleicht lohnen, dass man sich den Aufwand machen tut. Aber privat nicht wirklich. Ich möchte auch gar keine Gaststätte haben, ist ja noch mehr Arbeit", sagt die Rostockerin.

Danach ist Sandras Laune "runter", weil ihre zu Besuch gewesenen Eltern wieder in die Heimat nach Rathenow aufgebrochen sind. "Ich hab Angst, dass ich irgendwann mal einen Anruf kriege, dass Mama oder Papa nicht mehr sind. Deswegen würde ich sie gern in meiner Nähe haben wollen. Aber nach Rathenow ziehen ist keine Option für mich, dit möcht ick nich. Da ist tote Hose, da haste jar nüscht."

Die neue Rostock-Folge von "Hartz und herzlich" läuft am Dienstag (14. Januar) ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Bei RTL+ gibt's die Episode schon jetzt.