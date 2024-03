Weitere Kinder für Jasmin (19) und Maik (20)? "Ich werd' mir irgendwas einfallen lassen"

Rostock - Jasmin (19) und Maik (20) kommen bei " Hartz und herzlich " nicht in ruhiges Fahrwasser. Schulden, Stress mit dem Jugendamt und weiterhin Sorge um das ungeborene zweite Kind beschäftigen das junge Ehepaar.

Jasmin (19) ist bei "Hartz und herzlich" mit ihrem zweiten Kind schwanger. © RTLZWEI

Jasmin hat weiterhin Schwangerschaftsbeschwerden. Der Fötus in ihrem Bauch ist nun schon zwei Wochen zu weit ausgebildet, der Gebärmutterhals von normal fünf auf 3,2 Zentimeter verkürzt.

In einer der aktuellen Folgen will die 19-Jährige kochen. Diesmal allerdings im Wohnzimmer. "Ich koch' nicht in der Küche, weil ich mich schonen soll. Da wir nur zwei Platten brauchen, mach' ich das jetzt hier", sagt die werdende Mutter - die zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass sie ihr Kind leider verlieren wird - auf dem Sofa sitzend.

Freundin Nadine (36) hilft der jungen Familie, stellt den mobilen Herd auf den Couchtisch.

Nächster Fail: In freudiger Erwartung, eine neue Wohnung zu bekommen, kündigt das Ehepaar seine aktuelle. Dumm nur, dass nun für die neuen in Aussicht gestellten vier Wände, für die es angeblich eine mündliche Zusage gab, eine schriftliche Absage zugestellt wurde. Die Kündigung muss schnell rückgängig gemacht werden.