Heikle Herz-OP bei Moderator Carlo von Tiedemann: "Pumpe wäre fast stehen geblieben"

Carlo von Tiedemann (79) bei der Verleihung des Deutschen Radiopreis im Jahr 2018. Seit mehr als 50 Jahren arbeitet der Moderator für den NDR, ist vor allem im Hörfunk zu hören. © Georg Wendt/dpa

Seit über 50 Jahren moderiert Carlo von Tiedemann, Sohn von Generalleutnant Carl von Tiedemann (†101) und entfernt mit dem Dramatiker und Lyriker Heinrich von Kleist (1777-1811) verwandt, bereits im NDR, steht vor der Kamera oder sitzt im Hörfunkstudio.

Gesundheitliche Probleme begleiten Carlo von Tiedemann dabei von Anfang an, er litt an Kinderlähmung, später an zwei Hirntumoren. Alkohol- und Kokain-Exzesse, auch Spielschulden gehörten in einer Phase seines Lebens dazu.

2021 erkrankte von Tiedemann dann an Amyloidose, einer Krankheit, die, die Funktionsfähigkeit des Herzens, beeinträchtigt.



Deswegen musste sich der 79-Jährige nun unters Messer legen, doch die OP musste abgebrochen werden!