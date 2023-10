Dreh abgebrochen: Das gab's bei "Hochzeit auf den ersten Blick" noch nie!

Bianca (53) und Oliver (60) sollten sich bei einer Outdoor-Hochzeit das Jawort geben. © Sat.1

Was für ein Drama! Als wäre die Nervosität von Bianca (53) und Oliver (60) vor ihrem Blinddate beim Standesamt nicht auch so schon groß genug gewesen, zogen kurz vor ihrem geplanten Jawort dann auch noch dunkle Wolken am Horizont auf. Und zwar wortwörtlich.



Dabei bereiteten sich die beiden jeweils noch bei strahlendem Sonnenschein auf ihren großen Tag vor. Bei Bianca liefen dabei auch schon die ersten Freudentränen: "Ich sehe das Experiment als Chance für mein weiteres Liebesglück", erklärte sie im Interview. Und weiter: "Das ist ein wahnsinniges Gefühl, jetzt gleich einen Unbekannten zu heiraten und gleichzeitig schon so eine Verbundenheit zu spüren."



Und auch Oliver wurde auf dem Weg zum Standesamt immer nervöser - doch gleichzeitig blieb er auch fest entschlossen: "Das ist kein Wagnis für mich, das ist eine Herzenssache", betonte er.

Doch während er dann gemeinsam mit den Hochzeitsgästen auf seine Braut wartete, brach draußen auf einmal ein riesiges Gewitter los. Das "Hochzeit auf den ersten Blick"-Team stellte das vor eine große Herausforderung: Schließlich war draußen bereits alles für die Open-Air-Hochzeit vorbereitet worden.

Mit Planen versuchten zahlreiche helfende Hände, die Dekorationen vor dem Regenguss zu retten.