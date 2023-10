"Hochzeit auf den ersten Blick": Das versprachen sich Heiko und Alexandra in ihrer ersten Nacht

Doch weil sowohl er als auch Alexandra unbedingt wollten, dass das Experiment für sie gelingt, gaben sie sich noch in der Hochzeitsnacht ein wichtiges Versprechen ...

Dabei lerne man eben nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen des neuen Partners kennen. "Das volle Programm ungefiltert", so Heiko.

Auf den Kamerabildern während der Reise wirken die beiden entspannt und glücklich. Doch Heiko plauderte in einem Instagram-Post auch über die Herausforderungen, die das Experiment mit sich brachte: "Es werden zwei sich fremde Personen an einen anderen Ort der Welt gebracht, man sitzt quasi 24 Stunden aufeinander und bekommt direkt alles von seinem Gegenüber mit", schreibt er dort.

Die beiden gaben sich bereits in der ersten Folge der Kuppelshow das Jawort und schweben seitdem auf Wolke sieben. Nach ihrer Traumhochzeit ging es für die beiden sofort in den Flieger Richtung Costa Rica.

Nach ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick" ging es für Heiko und Alexandra in die Flitterwochen nach Costa Rica. © Sat.1

"Dass wir nicht schweigen, wenn sich etwas komisch oder ungut anfühlt, sondern es dem Anderen so früh wie möglich mitteilen", so Heiko weiter. So wollten die beiden verhindern, dass sich etwas zwischen ihnen anstaue, das dann zum großen Knall führen könnte.

Mit genau dieser Vorgabe ging es für die beiden dann nach Costa Rica. "Und vielleicht lag es genau an dieser Spielregel und der damit verbundenen Sicherheit, die sie uns gegeben hat, dass wir sie eigentlich in der ganzen Zeit nie wirklich gebraucht haben", mutmaßt der 46-Jährige.

In der vierten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" bekamen Alexandra und Heiko dann erste Einblicke in den Alltag des jeweils Anderen.

Ob sie auch dabei harmonieren und wie es zwischen den anderen Paaren läuft, das erfahrt Ihr immer montags, 20.15 Uhr, auf Sat.1 oder schon vorab im Stream bei Joyn.