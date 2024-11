"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat hatte noch nie eine Beziehung: Was sagt seine Braut dazu?

Toni (31) und Pia (27) haben sich getraut: Sie wollen von jetzt an zu zweit durchs Leben gehen. © Joyn/Christoph Assmann

Vor allem für Toni ein emotionaler und mutiger Schritt: Denn der 31-Jährige hatte zuvor noch nie eine Beziehung.

Schon auf seinem Weg zum Standesamt kamen dem Burgkirchener vor Rührung die Tränen. "Ich bin sonst nicht so nah am Wasser gebaut", betonte er da noch. Doch genauso emotional sollte es auch weitergehen. Denn Pia und Toni scheinen tatsächlich ein "Perfect Match" zu sein.

"Mein erster Gedanke war: 'Mensch, da kommt ja ein weißer Engel durch die Tür'", erinnert sich Toni an den Moment, in dem er Pia zum ersten Mal sah. Und auch sie erklärte anschließend: "Ich habe um mich herum gar nichts wahrgenommen. Er hat mich in seinen Bann gezogen. Ich finde ihn wunderschön."

Während der Trauung gab es die ersten Berührungen, anschließend einen ersten vorsichtigen Kuss und auch während der Hochzeitsfeier knisterte es immer weiter zwischen den beiden. "Das erste Herzklopfen gab es schon beim Ja-Sagen und jetzt beim Tanzen hat es noch mal schön reingehauen", so Pia.

Doch dass Toni vor ihr noch nie eine Beziehung hatte, wusste sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Erst in der Hochzeitsnacht und fernab der TV-Kameras sprachen die beiden noch einmal ausführlicher über ihre bisherigen Erfahrungen.