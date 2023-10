"Hochzeit auf den ersten Blick": Kurz nach dem Jawort kommen Bianca plötzlich Zweifel

Als sich die beiden dann endlich das erste Mal sehen, scheint all der Regen aber bereits wieder vergessen zu sein. "Ich bin reingegangen, dieser fremde Mann hat mich dann angelächelt und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben", beschreibt es Bianca später. "Wow. Sie hat gestrahlt und es passte", erinnert sich auch Oliver an den Moment. Die beiden tauschen nicht nur Jaworte, sondern auch erste Küsse vor dem Standesamt aus.

"Das war eine extreme Achterbahnfahrt", so der Bräutigam, der mehr als eine Stunde am Standesamt auf seine Braut warten musste.

"Es liegt nicht an dir", betont sie dabei. Doch auch ihn beschäftigt die neue Situation. "Im Moment bin ich jetzt ein bisschen down. Das sieht nicht gut aus."

Denn Yasemin wird während ihrer Flitterwochen in Bali immer bewusster: "Ich fühl mich so gar nicht hingezogen." Sie habe versucht, die Nähe zu Jochen zuzulassen, doch mit seinen Annäherungen fühle sie sich zunehmend unwohl.

Alexandra (39) und Heiko (46) haben die Flitterwochen bereits gemeistert. Jetzt steht für sie der Alltag an. © Sat.1

Das "Perfect Match" Marina B. (28) und Robert (35) startet dagegen mit ganz anderen Gefühlen in ihre Flitterwochen. "Es ist immer noch vertraut, es ist immer noch so locker-leicht", beschreibt Marina ihre Gefühle am Hochzeitsmorgen. "Dass sich das dann so vertraut zwischen uns anfühlt, das hätte ich nicht erwartet", erklärt auch Robert.

Für Alexandra (39) und Heiko (46) geht die Hochzeitsreise bereits wieder zu Ende. Am letzten Tag ihrer Reise steht für beide fest: "Das Experiment ist sowas von geglückt. Wer das nicht sieht, der guckt nicht richtig hin", fasst Alexandra ihre Gefühle freudestrahlend zusammen. "Da sind Gefühle da und die werden von Tag zu Tag größer", erklärt auch Heiko. Für sie geht es nun weiter in ihren gemeinsamen Alltag als Ehepaar. Ob dort dann die ersten Hürden auf die Frischvermählten warten?

