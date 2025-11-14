Schock bei "Hochzeit auf den ersten Blick"-Trauung: "Ich kenne ihn"
Haßloch - Auf dem Gut Rehbach in Rheinland-Pfalz geben sich Marén (60) und Frank (61) als letztes Paar der fünften Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort. Eine Sache unterscheidet die beiden aber von allen anderen Pärchen: Sie kennen sich bereits!
"Als ich hereingekommen bin, wusste ich sofort: 'Wir sagen beide Ja'", erzählt Marén in der fünften Folge der Kuppelsendung. Und diese Sicherheit kommt nicht von ungefähr, denn kurz danach offenbart sie: "Ich kenne ihn!"
Auch Frank verspürt beim ersten Anblick seiner Ehefrau in spe eine seltsame Vertrautheit und fragt sogleich, ob sie sich schon einmal gesehen haben. Nachdem beide im Standesamt ihre Ehe mit einem innigen Kuss besiegelt haben, hilft die 60-Jährige ihrem frischgebackenen Mann auf die Sprünge.
Im September 2022 habe Marén den Kriminalbeamten das erste Mal bei einem Datingformat gesehen und ihn via Facebook kontaktiert. Danach hätten sie "zwei- bis dreimal" miteinander telefoniert. Mehr sei aber nicht zwischen ihnen gelaufen.
"Dass wir eine Vorgeschichte haben, ist für mich kein Problem", stellt Frank klar. Und auch die Einzelhandelskauffrau sieht die Bekanntschaft als Vorteil: "Es hat sich überhaupt nicht fremd angefühlt."
Krise bei Michelle und Marlon?
Während die einen noch ganz am Anfang des Liebesexperiments stehen, müssen Michelle (24) und Marlon (30) die ersten Hürden ihrer Ehe meistern.
Das leidige Problem: zu wenig körperliche Nähe und Zuneigung. Während der Flitterwochen auf Malta habe die 24-Jährige immer wieder Zeit für sich gebraucht und sei laut Marlon öfter mit dem Handy beschäftigt gewesen.
"Mein Tempo ist da eher langsam. Ich brauche etwas Zeit, damit das Vertrauen aufgebaut ist. Es war nie, dass es von heute auf morgen 'bäm' war", erklärt Michelle.
Künftig will das junge Paar den Druck herausnehmen. "Wir haben alle Zeit der Welt", gibt sich Marlon optimistisch.
Folge 5 von "Hochzeit auf den ersten Blick" seht Ihr nächsten Dienstag, am 18. November, um 20.15 Uhr auf SAT.1 oder schon jetzt bei Joyn+.
Titelfoto: Bildmontage: Joyn / Markus Hertrich (2)