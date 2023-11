Marina gesteht im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick": "Diese Sache habe ich dir nie gesagt"

Keine Frage: Die beiden wollen auch ihre Zukunft miteinander verbringen. © Sat.1

"Da gibt es diese Sache, die ich dir nie gesagt habe", begann die 28-Jährige unter Tränen. Und weiter erklärte sie: "Es ist halt schon so, dass ich mich in dich verliebt habe. Und dass ich mir das so nie hätte erträumen lassen können und ich bin einfach super dankbar und glücklich, dass es so gekommen ist."

Auch Robert konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Gerührt umarmte und küsste er seine Ehefrau. Für ihn sei das einer der schönsten Momente ihrer gemeinsamen Reise, erklärte er. Weil er schon von Anfang an solche Gefühle für Marina entwickelt habe.

"Ich liebe dich", ging er sogar noch einen Schritt weiter. Und auch Marina fand romantische Schlussworte: "Ich hoffe, dass wir viele Jahre haben, um eine Familie zu gründen und unser Leben zu genießen", sagte sie.

Und natürlich: Beide entschieden sich am Ende des Experiments für die gemeinsame Ehe.