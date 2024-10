Hunger, Armut, AfD-Erfolg: "Wird alles nur für die s***** Ausländer gemacht"

Leipzig/Dresden - Die AfD feiert bei den Landtagswahlen in Sachsen große Erfolge. In der Landeshauptstadt Dresden konnte die Partei besonders im Stadtteil Gorbitz punkten. Angesiedelt sind dort vor allem Menschen, die wenig Geld verdienen. Die MDR-Sendung "exactly" begibt sich auf die Spuren eines möglichen Zusammenhangs.