"Illner": Wie viel Vertrauen haben die Bürgerinnen und Bürger noch?

Berlin - " Doppelwumms " war angesagt - aber eher Streit war bisher unter den Ampel-Parteien an der Tagesordnung. Nicht wenige Fehler sind im Bewältigen der Aufgaben gemacht worden. Stichwort unter anderem Habecks "Gasumlage", die bereits vergangenes Jahr einkassiert wurde.

Jüngstes Beispiel: Habecks (53) Öl-Heizungsverbot, das "durchgestochen wurde", wie der grüne Wirtschaftsminister in der "Tagesschau" bedauerte. Das Verbot wurde kassiert und "abgeschwächt".

Wie schlägt sich also die "Zukunfts-Ampel"? Das will Moderatorin Maybrit Illner in Erfahrung bringen.

Nach unzähligen gemeinsamen Sitzungsstunden einigte sich die Ampel-Koalition nunmehr am späten Dienstagabend auf einen Kompromiss etwa im fortwährenden Richtungsstreit um das Ölheizungs-Verbot oder den Ausbau von Autobahnen.

Bereits in der letzten "Illner"-Sendung drehte sich alles um das "unfertige" Heizungs-Papier. Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (47, CDU) war Anlass genug, das "Verbot" ordentlich zu kritisieren.

Die Ampel-Koalition hat mal wieder in einer Marathonsitzung gekittet, was an Aufgaben auf dem Tapet lag. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus, tendieren zwischen Weichenstellung und Fassungslosigkeit.