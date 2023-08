"Charming Boys"-Wiedersehen: Philippe und Nik lüften ihren Beziehungsstatus

Bei der Reunion mit dabei: (hintere Reihe, v.l.n.r.) Lukas (23), Kevin (33), Martin (29), Aaron (28), Vladi (36), Maurice (24), (vordere Reihe, v.l.n.r.) Moderator Amiaz Habtu (46), Philippe (30) und Nik (31). © RTL+

Die vier Couples, die es in der Show am weitesten geschafft haben, dürfen zurück in Deutschland mit Moderator Amiaz Habtu (46, "Höhle der Löwen") ihre Zeit in Thailand Revue passieren zu lassen.

Schnell wird klar, dass von Aarons (28) und Lukas' (23) Euphorie nach ihrem Finalsieg inzwischen nicht mehr viel übrig ist. Zwar haben sich der Kölner und der Hamburger nach den Dreharbeiten noch mehrmals getroffen, eine längerfristige Beziehung ist daraus allerdings nicht entstanden.

"Die Diskrepanzen waren immer da", muss Aaron im Nachhinein einsehen. Schon in der Show hatte es bekanntlich etliche On- und Off-Phasen gegeben. Im "echten" Leben war das nicht anders.

"Wenn das grundlegende Wertesystem so exorbitant auseinander geht wie bei Lukas und mir, dann ist halt einer immer der Gef*ckte", fasst es der blonde Schnauzbartträger im gelben Hemd zusammen. Dabei ging es insbesondere um die Themen Vertrauen und Intimität in einer Beziehung.